Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Schlägereien und Widerstand gegen Polizeibeamte

Nagold (ots)

Zu Körperverletzungen zwischen mehreren Personen ist es am frühen Sonntagmorgen bei einem Lokal in der Stadtmitte in Nagold gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es gegen 1 Uhr in oder vor einem Lokal in der Bahnhofstraße zu mindestens zwei körperlichen Auseinandersetzungen, in deren Verlauf die Beteiligten auch aufeinander einschlugen und eintraten. Die Beteiligten zogen sich hierbei zum Teil leichte Verletzungen zu. Bei Eintreffen der Polizei konnten zirka zehn Personen vor dem Lokal angetroffen werden. Die aufgeheizte Situation konnte durch die Präsenz und das Eingreifen hinzugezogener starker Polizeikräfte weitestgehend beruhigt werden. Ein Jugendlicher zeigte sich weiterhin aggressiv, so dass er schließlich in Gewahrsam genommen werden musste. Hiergegen leistete er Widerstand und beleidigte die Beamten. Gegen ihn wird nun ermittelt. Ein weiterer Beteiligter sprach ebenfalls Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Beamten aus, weshalb er zur Anzeige gelangt.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell