Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Frau nach Auffahrunfall leicht verletzt

Pforzheim (ots)

Nach einem Auffahrunfall am Freitagabend musste eine 50 Jahre alte Frau zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 50-Jährige, gegen 18:00 Uhr, mit ihrem Ford die Büchenbronner Straße in Fahrtrichtung Pforzheim. Offenbar erkannte sie zu spät, dass ein 55-Jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Ford verkehrsbedingt warten musste, um auf einen Parkplatz abzubiegen und fuhr mit ihrem Ford auf den Ford des Wartenden auf. Hierbei verletzte sich die 50-Jährige leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Er wurde abgeschleppt. Der Sachschaden am Ford des 55-Jährigen wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell