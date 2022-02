Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannte stehlen elektronische Geräte

Pforzheim (ots)

Auf elektronische Geräte hatten es bislang Unbekannte abgesehen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Betrieb in Pforzheim eingedrungen sind.

Aus den in der Durlacher Straße gelegenen Räumlichkeiten stahlen die Täter unter anderem zwei Rechner. Die konkrete Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

