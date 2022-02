Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrug durch Schockanruf kann vereitelt werden

Pforzheim (ots)

Betrüger, die durch einen Schockanruf am Donnerstag in der Pforzheimer Oststadt schnell an Geld kommen wollten, sind Dank aufmerksamer Angehöriger und dem schnellen Eingreifen der Polizei mit ihrem Vorhaben gescheitert.

Der Geschädigte aus dem Raum Sindelfingen erhielt am Donnerstag zunächst einen Anruf von einer weinenden Frau, welche angab, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Um die vermeintlich drohende Untersuchungshaft zu vermeiden, solle der Geschädigte mehrere Tausend Euro Kaution bezahlen. In der Annahme, bei der Anruferin habe es sich um seine Tochter gehandelt, sagte der Mann nach weiteren telefonischen Gesprächen mit einer angeblichen Polizeibeamtin und einem scheinbaren Staatsanwalt zu, das Geld aufzubringen. Dieses sollte er, nach mehreren genannten Übergabeorten in Böblingen und Stuttgart, dann vor einem Amtsgebäude in der Pforzheimer Oststadt übergeben. Die zwischenzeitlich misstrauisch gewordene Ehefrau des Geschädigten verständigte schließlich ihren Sohn, da sie ihren Ehemann telefonisch nicht mehr erreichen konnte. Durch den Sohn konnte der Geschädigte anhand des Mobiltelefons geortet werden, so dass letztendlich durch Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord der Geschädigte in der Oststadt angetroffen und eine Geldübergabe an die Betrüger verhindert werden konnte. Die Betrüger, welche über den gesamten Zeitraum mit dem Opfer telefonierten, sind bislang unbekannt.

