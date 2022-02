Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Unter Drogeneinfluss Unfall gebaut

Enzkreis (ots)

Zu einem Wild-Unfall wurde eine Polizeistreife des Polizeireviers Mühlacker am Donnerstagmorgen, gegen 07:00 Uhr, in der Straße "Oberer Steig" gerufen.

Während der Sachverhaltsabklärung erfuhren die Beamten den wahren Grund des Unfalls. Die 39-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Audi auf dem Schotterparkplatz der Grillhütte sogenannte "Donuts" drehen, kam hierbei von der Fahrbahn ab und geriet in den Graben. Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht auf Drogenkonsum, was ein Drogenvortest bestätigte. In Folge des Unfalls entstand am Audi ein wirtschaftlicher Totalschaden und musste von der Örtlichkeit abgeschleppt werden.

Die Dame musste ihren Führerschein und eine Blutprobe abgeben.

