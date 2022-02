Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Exhibitionist belästigt Frau und Mann - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Ein Exhibitionist hat am Mittwochnachmittag im Bereich der Genossenschaftsstraße in Pforzheim eine Frau und einen Mann belästigt.

Die Frau und der Mann saßen gegen 14:10 Uhr in ihrem Fahrzeug in der Genossenschaftsstraße, als der Täter an ihnen vorbeilief. Der Unbekannte hatte hierbei seine Hose geöffnet und führte sexuelle Handlungen an sich durch. Die beiden Geschädigten folgten der Person und verständigten die Polizei. Nach kurzer Verfolgung verloren sie die Person jedoch im Bereich der Schulze-Delitzsch-Straße aus den Augen. Laut Personenbeschreibung soll es sich bei dem Täter um einen zirka 20 Jahre alten, zwischen 1,75 und 1,80 Meter großen, schlanken Mann handeln. Der Täter habe schulterlanges, leicht gewelltes, rotes Haar und sei dunkel gekleidet gewesen. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell