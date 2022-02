Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Engelsbrand - Auto kippt bei Verkehrsunfall um - Verdacht auf Gefährdung des Straßenverkehrs

Engelsbrand (ots)

Umgekippt ist ein Auto am Dienstagabend bei einem Unfall in Engelsbrand. Polizeibeamte haben den Führerschein des alkoholisierten, mutmaßlichen Fahrers einbehalten.

Ein 75-jähriger Mann steht in Verdacht, kurz vor 19 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Höhenstraße unterwegs gewesen und gegen einen Holzstapel gefahren zu sein, der sich in einer Einfahrt befand. Der Holzstapel hatte offenbar die Wirkung einer Rampe, sodass der Wagen auf die linke Seite kippte. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der 75-Jährige noch in seinem Fahrzeug, aus welchem er von der Freiwilligen Feuerwehr Engelsbrand befreit werden musste. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb der 75-Jährige zwar unverletzt, allerdings nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei ihm wahr. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholvortest hatte einen Wert von über anderthalb Promille zum Ergebnis. Der 75-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und die Beamten behielten wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs seinen Führerschein ein. An dem Auto sowie an einem Gartenzaun, der durch den Unfall ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde, entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden von insgesamt rund 5.000 Euro. Neben Polizei und Feuerwehr war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell