Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verdacht auf Drogenkonsum am Steuer: Untersagung der Weiterfahrt

Pforzheim (ots)

Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Autofahrer in Pforzheim-Eutingen gestoppt, der im Verdacht steht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein.

Der 20-Jährige war am Mittwoch, gegen 1:31 Uhr mit einem BMW auf der Fritz-Neuert-Straße unterwegs, als ihn die Einsatzkräfte kontrollierten. Dabei stellten die Beamten Auffälligkeiten beim BMW-Fahrer fest, die auf einen möglichen Drogenkonsum hindeuteten. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Dem 20-Jährigen wurde in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt. Zudem erwartet den Mann nun eine Anzeige.

Michael Wenz, Pressestelle

