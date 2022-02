Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Fahrzeugbrand auf der A8 nach der Ausfahrt Karlsbad, in Fahrtrichtung Stuttgart

Karlsbad (ots)

Auf der BAB 8 Richtungsfahrbahn Stuttgart kam es heute gg. 18:25 Uhr zum Brand eines PKW, der in der Folge ausbrannte. Der 55-jährige Lenker eines BMW bemerkte einen Leistungsabfall seines Fahrzeuges und lenkt dieses auf den Parkplatz Steinig zu den dortigen Pkw-Parkplätzen nähe der WC-Anlage. Nachdem der Fahrzeugführer ausgestiegen war geriet das Fahrzeug in Vollbrand. Verletzt wurde hierbei niemand. Teilweise war die Sicht auf der Durchgangsfahrbahn durch starke Rauchentwicklung behindert. Der Einfahrtsbereich des Pp Steinig war durch Fahrzeuge des Schwerlastverkehrs blockiert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von ca. 20000,-Euro

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell