POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Sechs Verletzte bei Unfall auf der Autobahn A8

Remchingen (ots)

Sechs verletzte Personen und Sachschaden in fünfstelliger Höhe sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend auf der Autobahn A8 bei Remchingen ereignet hat.

Eine 30-jährige Mercedesfahrerin war gegen 19:15 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs, als sie wohl aus Unachtsamkeit auf den mittleren Fahrstreifen geriet. Infolgedessen prallte sie gegen einen dort fahrenden VW, bei dem ein 18-Jährger am Steuer saß. Durch den Anstoß verlor der 18-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schließlich im dortigen Grünbereich zum Stehen. Die 30-Jährige ihrerseits kam ins Schleudern und am Ende quer zur Fahrtrichtung zum Stillstand. Durch den Unfall wurden alle vier Insassen im VW sowie die Fahrerin und ein weiterer Insasse des Mercedes nach derzeitigem Stand leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro. Während der Einsatzmaßnahmen war die Autobahn in Richtung Stuttgart bis 20:31 Uhr voll gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Pforzheim im Einsatz.

