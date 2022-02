Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Auffahrunfall auf Autobahn: eine Person leicht verletzt

Niefern-Öschelbronn (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Sonntagabend ist auf der Autobahn 8 auf Gemarkung Niefern-Öschelbronn eine 31-jährige Frau leicht verletzt worden.

Am Sonntag, gegen 18 Uhr, musste ein 56-jähriger Ford-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 55-jähriger BMW-Fahrer erkannte zwar die Situation, kam allerdings mit seinem Auto nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand und kollidierte mit dem Ford. Im Ford wurde die 31-jährige Beifahrerin leicht verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Unfallbedingt kam es zu einem Stau von etwa 6 Kilometer Länge und es entstand ein Sachschaden von zirka 4.000 Euro.

