POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Pforzheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Pforzheim ist ein Fußgänger leicht verletzt worden.

Ein 65-jähriger Fahrer eines Mercedes Kleintransporters befuhr gegen 6:50 Uhr die Anshelmstraße in Richtung Parkstraße. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, übersah der Fahrer offenbar am Kreisverkehr mit der Güterstraße, beim Einbiegen in den weiteren Verlauf der Anshelmstraße, einen 44-Jährigen, welcher zu Fuß den dortigen Überweg passierte. Trotz eingeleiteter Vollbremsung durch den 65-Jährigen kam es noch zum Zusammenstoß des Fahrzeugs mit dem Fußgänger, wobei dieser leicht verletzt wurde. Der 44-Jährige wurde zur weiteren ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Den Fahrer des Kleintransporters erwartet nun eine Strafanzeige.

