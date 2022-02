Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannte dringen in Räume von Bildungseinrichtung ein

Pforzheim (ots)

In Räumlichkeiten einer Bildungseinrichtung eingedrungen sind Unbekannte von Freitagnachmittag auf Montagmorgen in Pforzheim.

Die Täter verschafften sich offenbar über ein Fenster gewaltsam Zutritt in die Einrichtung in der Tiefenbronner Straße. Während sich der Diebstahlschaden - die Diebe entwendeten etwa 40 Dosen eines Energiegetränks - in Grenzen hält, dürfte der Sachschaden am Fenster möglicherweise deutlich höher sein.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

