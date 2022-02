Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Bei Einparkvorgang Fahrzeug beschädigt und sich leicht verletzt

Pforzheim (ots)

Am Montagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 36-Jähriger Mann leicht verletzt wurde.

Gegen 16:30 Uhr befuhr ein 56 Jahre alter Audi-Fahrer die Bleichstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Als auf Höhe der Rabenstraße ein 36-Jähriger Pkw-Lenker seinen Nissan einparken wollte, hielte der Audi-Fahrer verkehrsbedingt an. Allerdings übersah dies der Nissan Fahrer offensichtlich und fuhr dem Audi-Fahrer auf. Nach dem Unfall klagte der Nissan-Fahrer über Schmerzen und er wurde mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Am Nissan entsteht ein Schaden von rund 2.000 Euro. Der Schaden am Audi wird mit rund 5.000 Euro beziffert.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell