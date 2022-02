Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße

Am Montag, in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 14:30 Uhr, führte die Verkehrsdienst-Außenstelle Freudenstadt Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 28 im Bereich zwischen Dornstetten und Schopfloch in Fahrtrichtung Horb am Neckar durch. Die höchst gemessene Geschwindigkeit lag bei 115 km/h bei erlaubten 100 km/h für Pkw sowie bei 78 km/h bei erlaubten 60 km/h für Lkw. Die Fahrzeugführer, die zu schnell unterwegs waren, haben nun mit einem Bußgeldverfahren zu rechnen. Insgesamt überschritten neun von 344 gemessenen Fahrzeugführern die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

Auch wenn das Ergebnis dieser Kontrolle ergab, dass sich der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer an die zulässige Höchstgeschwindigkeit an dieser Örtlichkeit hielt, weist die Polizei weiter darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen mit schwerwiegenden Folgen ist. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit werden die Verkehrskontrollen deshalb fortgeführt.

