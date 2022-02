Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neuweiler - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Neuweiler (ots)

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in noch nicht bezifferbarer Höhe sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in Neuweiler ereignet hat.

Ein 18-jähriger Opelfahrer war gegen 0:15 Uhr auf der Landesstraße 347 von Neuweiler kommend in Richtung Oberkollwangen unterwegs, als er am Ortseingang im Bereich einer scharfen Kurve von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte der Opel mit einer an einem Wohnhaus befindlichen Scheune. Durch den Unfall wurden sowohl der 18-Jährige als auch seine 19 Jahre alte Mitfahrerin nach derzeitigem Stand leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich noch nicht beziffern.

Frank Weber, Pressestelle

