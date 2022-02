Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Flucht nach Verkehrsunfall im Fahrverkehr - Zeugenhinweise erbeten

Horb am Neckar (ots)

Am frühen Freitagmorgen kam es auf der Kreisstraße 4703 zu einem Unfall im Begegnungsverkehr, bei welchem ein beteiligter Fahrzeugführer unerkannt flüchtete.

Nach derzeitigem Stand befuhr eine 32-jährige Frau mit ihrem Audi, gegen 04:35 Uhr, die Kreisstraße in Richtung Grünmettstetten als ihr ein schwarzes Fahrzeug entgegenkam. Offensichtlich kam der Fahrer von seiner Fahrspur ab und kollidierte daraufhin mit dem Fahrzeug der 32-Jährigen, welche ihrerseits durch eine Ausweichbewegung eine Schutzplanke touchierte. Sowohl am Audi als auch an der Schutzplanke entstand Sachschaden. Die genaue Höhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Möglicherweise handelt es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen Renault, da ein Außenspiegel dieser Marke am Unfallort aufgefunden wurde.

Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Horb unter der Telefonnummer 07451 96-0.

Sabine Maag, Pressestelle

