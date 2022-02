Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - Unfallflüchtiger hinterlässt hohen Sachschaden

Ispringen (ots)

Auf etwa 5.000 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein unbekannter Fahrzeugführer am Wochenende an einem Audi hinterlassen hat. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Audi war zwischen Samstag, 19.02.2022, 17:00 Uhr und Sonntag, 20.02.2022, 14:00 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand an der Hauptstraße geparkt worden. Offensichtlich fuhr der unbekannte Fahrer beim Ein-oder Ausparken dagegen und entfernte sich von der Unfallstelle ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Am beschädigten Audi konnte man rote Lackantragungen feststellen, so dass vermutlich auch das flüchtige Fahrzeug rot lackiert ist.

Hinweise zum Sachverhalt erbittet das Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell