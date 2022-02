Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Arztpraxis

Unbekannte Diebe brachen in der Zeit zwischen Samstag 13:00 Uhr und Samstagabend 21:00 Uhr in ein Gebäude in der Innenstadt ein.

Der oder die Täter drangen durch das Überwinden einer Hintertür in das Gebäude in der westlichen Karl-Friedrich-Straße ein. Von dort aus begaben sie sich durch das Treppenhaus in ein Obergeschoss wo sich die Räumlichkeiten der Gemeinschaftspraxis befinden. Hier schlugen sie das Glaselement der Eingangstüre ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Inneren der Praxisräume durchwühlten die Täter sämtliche Schränke und Schublanden und nahmen eine Kasse, sowie Sparschweine mit Bargeld an sich.

Zeugen sowie Hinweisgeber, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter 07231 186 3311, beim Polizeirevier Pforzheim-Süd, zu melden.

