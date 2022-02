Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Sattelzug kippt um - Fahrer verletzt

Horb am Neckar (ots)

Ein mit Klärschlamm beladener Sattelzug ist am Montagmorgen bei Horb am Neckar umgekippt. Der 40-jähirge Fahrer wurde dabei verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 40-Jährige gegen 6:45 Uhr auf der Kreisstraße 4761 von Dürrenmettstetten in Richtung Dettingen unterwegs, als er vor dem Dettinger Ortseingang mit den rechten Rädern seines Sattelzugs auf das von Regen durchweichte Bankett geriet. In der Folge kippte das Gespann um und kam neben der Straße zum Liegen. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Zuvor hatte ihm ein zufällig vorbeikommender Passant offenbar dabei geholfen, auf die nach oben zeigende Fahrerseite der umgekippten Zugmaschine zu klettern und sich so aus dem Führerhaus zu befreien. Hinzugeeilte Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Dettingen halfen ihm daraufhin mit einer Leiter, von dem Fahrzeug herunterzukommen. Die Kreisstraße ist im Bereich des Unfallorts derzeit noch voll gesperrt, die laufenden Maßnahmen zur Bergung des Gespanns können sich noch bis in die Nachmittagsstunden hineinziehen. Es entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Zu einem Austritt des getrockneten Klärschlamms aus dem Auflieger kam es nicht.

Frank Weber, Pressestelle

