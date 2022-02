Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ötisheim - Vorfahrt missachtet - zwei Leichtverletzte

Ötisheim (ots)

Ein 23-jähriger Audi-Fahrer sowie seine 26-jährige Beifahrerin trugen von einem Verkehrsunfall am Samstagabend leichte Verletzungen davon.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 23-Jährige die Landesstraße 1132, Mühlackerstraße, von Ötisheim kommend in Richtung Mühlacker. An der Einmündung Enzberger Straße bog ein 27-Jähriger mit seinem Ford, gegen 19:40 Uhr, nach links in Richtung Ötisheim ab und nahm dem Audifahrer die Vorfahrt. Nach der anschließenden Kollision der Pkw waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell