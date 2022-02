Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Mutmaßlich Drogen im Fahrzeug gefunden

Horb am Neckar (ots)

Bei der Kontrolle eines Autofahrers in Horb haben Polizeibeamte am Sonntagabend mutmaßlich Cannabis in dessen Fahrzeug aufgefunden.

Der 21-Jährige befuhr gegen 20:30 Uhr mit seinem Mitsubishi die Altheimer Straße in Horb. Bei einer Kontrolle des Fahrzeugs durch Beamte des Polizeireviers Horb am Neckar, stellten diese starken Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginnenraum fest. Bei der genaueren Nachschau fanden die Einsatzkräfte dann im Fußraum des Fahrzeugs zwei sogenannte Joints, wovon einer noch glimmte. Wegen Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen wurde dem Fahrzeugführer folgend eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Neben einer Meldung an die zuständige Führerscheinstelle muss er nun mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft rechnen.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

