POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Zeugen nach Unfallflucht im Fahrverkehr gesucht

Am Sonntagabend ereignete sich auf der Bundesstraße 10 ein Verkehrsunfall, bei welchem ein beteiligtes Fahrzeug im Anschluss geflüchtet war.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 30-Jähriger mit seinem BMW die die Bundesstraße 10 von Mühlacker kommend in Richtung Niefern. In einem Kurvenbereich der Umgehungsstraße kam ihm plötzlich, gegen 23:00 Uhr, auf seiner Fahrspur ein Fahrzeug entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern bremste der 30-Jährige und wich nach rechts aus. Hierbei touchierte er die dortige Leitplanke ehe der BMW stehen blieb. Zu einer Berührung mit dem entgegenkommenden Fahrzeug kam es nicht. Am BMW entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Ob weiterer Fremdschaden entstand, wird noch geprüft.

Hinweise zum unbekannten Fahrzeug, welches möglicherweise aus dem Raum Calw (CW) stammt, nimmt das Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 9693-0 entgegen.

