Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW, Enzkreis, FDS, PF) Pforzheim - Sturmbilanz im Bereich des Polizeipräsidiums Pforzheim

Pforzheim (ots)

Im Zusammenhang mit dem Sturmtief "Zeynep" und dessen Orkanböen sind am Freitagabend 36 witterungsbedingte Einsätze gemeldet worden.

Der zeitliche Schwerpunkt der Meldungen lag zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr. Zu den Einsätzen zählten ein Verkehrsunfall mit geringem Sachschaden im Bereich Schömberg (Landkreis Calw) und eine Alarmauslösung. Der weit überwiegende Anteil der Einsätze war auf umgestürzte Bäume zurückzuführen.

Am Samstag ging kurz vor 8 Uhr die Meldung über eine verletzte Person im Bereich Monbachtal (Landkreis Calw) ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Person in der Nacht von Freitag auf Samstag durch herabstürzende Baumteile getroffen und heute Morgen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell