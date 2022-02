Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Büroräume

Pforzheim (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam Zugang zu Büroräumen in der Pforzheimer Oststadt verschafft.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen der oder die Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, 19:10 Uhr und Donnerstag, 7:30 Uhr nach Aufhebeln einer Tür in die Räumlichkeiten in der Lindenstraße ein und durchsuchten Zimmer sowie Schubladen. Entwendet wurde ein Smartphone. Der Gesamtschaden durch den Einbruch wird mit etwa 2.800 Euro beziffert. Die Spurensicherung erfolgte durch die Kriminaltechnik.

Hinweisgeber zum Einbruch in der Oststadt werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell