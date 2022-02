Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Unterreichenbach - Tier ausgewichen und Unfall verursacht

Unterreichenbach (ots)

Eine 18-jährige VW-Fahrerin wich nach eigenen Angaben am Freitagmorgen auf der Kreisstraße 4365 einem Tier aus und verlor in Folge die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Gegen 08:45 Uhr fuhr die junge Fahrerin von Schwarzenberg kommend in Richtung Unterreichenbach. Nach bisherigem Sachstand soll ein Tier auf Höhe der Kapfenhardter Mühle die Fahrbahn überquert haben. In der Folge wich sie dem Tier aus und kam von der Fahrbahn ab in den Grünstreifen. Durch das Gegenlenken kam das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde leicht verletzt durch einen Krankenwagen in ein Krankenhaus transportiert. Die Fahrbahn war während der Unfall- und Reinigungsmaßnahmen voll gesperrt.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

