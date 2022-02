Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ölbronn-Dürrn - Fußgänger angefahren: Autofahrer gesucht

Ölbronn-Dürrn (ots)

Gesucht wird ein etwa 40-50 Jahre alter Fahrer eines weißen Peugeot, mit Pforzheimer Zulassung, welcher auf einem Zebrastreifen in Ölbronn einen 14-jährigen Jungen angefahren und hierbei leicht verletzt hat.

Der 14-Jährige war am Dienstagvormittag, gegen 06:40 Uhr, auf der Oberen Steinbeißstraße unterwegs und beabsichtigte diese am dortigen Zebrastreifen zu queren. Zeitgleich befuhr ein weißer Peugeot die Straße vom Kreisverkehr kommend in Richtung Ortseingang. Aus noch unbekannter Ursache wurde der Junge von der Fahrzeugfront erfasst und kam zu Fall. Als er wieder aufstand und an das Fahrzeug herantreten wollte, setzte der Fahrer des Fahrzeugs seine Fahrt in Richtung Maulbronn/Dürrn fort, ohne sich um die Verletzungen des Jungen zu kümmern.

Der Verkehrsdienst Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber des Vorfalls, sich unter 07231 186 3111 zu melden.

