POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Zeugen gesucht: Mehrere Katalysatoren von Fahrzeugen entfernt und entwendet.

Haiterbach (ots)

Von mehreren Kraftfahrzeugen sind im Laufe der zurückliegenden Woche im Industriegebiet Lange Äcker in Haiterbach Katalysatoren entwendet worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand entfernten die bislang unbekannten Täter im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag bis zum gestrigen Mittwoch an neun Fahrzeugen mittels Trennschleifer die Katalysatoren und entwendeten diese. Die Fahrzeuge, bei welchen es sich unter anderem auch um sogenannte Schrottfahrzeuge handelt, sind auf dem Hof einer Autoreparaturwerkstatt in der Industriestraße an der Landesstraße 354 angrenzend abgestellt. Der entstandene Schaden durch die Diebstähle liegt im unteren vierstelligen Bereich. Der Polizeiposten Haiterbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.

Wer sachdienliche Angaben zum Vorfall oder den entwendeten Katalysatoren machen kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Rufnummer 07452 9305-0 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

