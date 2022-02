Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Ladengeschäft

Pforzheim (ots)

In ein Ladengeschäft in Pforzheim sind bislang unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingestiegen.

Die Täter brachen zwischen Dienstag, 19:30 Uhr und Mittwoch, 10:30 Uhr, an der Gebäuderückseite eines Ladengeschäfts in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße ein Fenster auf. Das Fenster befand sich in Höhe des zweiten Obergeschosses, an welches die Unbekannten nach derzeitigem Stand der Ermittlungen über eine Feuerleiter gelangten. Nachdem die Täter die Räumlichkeiten durchwühlten, entwendeten sie aus einem Schrank ein EDV-Gerät. Der Diebstahlschaden liegt im oberen dreistelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell