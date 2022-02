Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbruch in Gaststätte: Zeugen gesucht

Mühlacker (ots)

In die Verkaufsräume einer Gaststätte hat sich ein noch unbekannter Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in Mühlacker gewaltsam Zugang verschafft.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hebelten der oder die Einbrecher zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 16 Uhr Türen auf und drangen so in die Gaststätte ein. In den Räumlichkeiten der Gaststätte in der Bahnhofstraße wurden Spielautomaten aufgebrochen und Bargeld entwendet. Die Höhe der Schadenssumme ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das Polizeirevier Mühlacker hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07041 9693-0 zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell