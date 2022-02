Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbrecher dringt in Lagerraum von Corona-Teststelle sowie in Gaststätte ein - Zeugen gesucht

Mühlacker (ots)

In den Lagerraum einer Corona-Teststelle sowie in eine Gaststätte ist ein noch unbekannter Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in Mühlacker eingedrungen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hebelte der Einbrecher zunächst eine Türe auf und gelangte so in den Lagerraum der Teststelle in der Hindenburgstraße. Dort entwendete er offensichtlich eine bislang noch nicht bekannte Anzahl von Corona-Schnelltests. Über ein Fenster verschaffte der Unbekannte sich danach gewaltsam Zutritt in eine an selber Örtlichkeit befindliche Gaststätte, wo er einen kleineren Bargeldbetrag stahl. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich hingegen auf mehrere Hundert Euro.

Das Polizeirevier Mühlacker hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07041 96930 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell