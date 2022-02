Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Calmbach - Zeugen gesucht: Körperverletzung unter Minderjährigen

Bad Wildbad - Calmbach (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen ist es am Dienstagnachmittag am Bahnhof in Calmbach gekommen.

Der nach derzeitigen Erkenntnissen offenbar schon länger schwelende Streit zwischen den Beteiligten mündete am Dienstag, gegen 15:30 Uhr, zu einem Aufeinandertreffen der Jungen am Bahnhof in Calmbach. Dort wurde ein Jugendlicher offenbar durch mindestens drei ebenfalls Minderjährige geschlagen. Der Jugendliche wurde hierbei leicht verletzt. Aufgrund einer Vorerkrankung wurde für den Verletzten ein Notarzt angefordert, welcher mit dem Rettungshubschrauber zugeführt wurde. Der Verletzte wurde folgend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Bad Wildbad übernommen, der nun Zeugen zu dem Vorfall sucht.

Wer sachdienliche Angaben machen kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird deshalb gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Rufnummer 07051 161-3511 zu melden.

