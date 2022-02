Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Fahrt unter Alkoholeinfluss: Führerschein weg

Seine auffallende Fahrweise ist am Dienstnachmittag einem betrunkenen Autofahrer in Horb am Neckar zum Verhängnis geworden.

Nach jetzigem Sachstand war der 53-jährige Ford-Fahrer Schlangenlinien fahrend von Altheim nach Horb unterwegs. Im Bereich des Horber Hohenbergs konnte der 53-Jährige gegen 13:40 Uhr auf einem Parkplatz kontrolliert werden. Ein mit dem Mann vor Ort durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin zur Beweissicherung von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein durch die Polizei einbehalten. Der 53-jährige Mann hat nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu rechnen.

