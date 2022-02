Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Vorrang nicht beachtet: eine Frau leicht verletzt

Althengstett (ots)

Eine Leichtverletzte und zirka 14.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Dienstagnachmittag in Ottenbronn.

Ein 67-jähriger Fordfahrer war gegen 15 Uhr auf der Kreisstraße 4308 von Hirsau kommend unterwegs. Am Ortseingang Ottenbronn beabsichtigte er nach links in die Unterhaugstetter Straße einzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einer auf der Kreisstraße entgegenkommenden 26-jährigen Audifahrerin. Die 26-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden.

