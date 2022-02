Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Fahrzeug in Brand geraten - Zeugen gesucht

Nagold (ots)

In der Nacht auf Dienstag ist in Nagold ein Ford in Brand geraten. Nach derzeitigen Erkenntnissen stellte der Fahrzeugnutzer seinen Pkw am Montagabend, gegen 22:00 Uhr, in der Kernenstraße, Höhe einer Bushaltestelle ab. Gegen 01:15 Uhr wurde die Polizei sowie die Feuerwehr durch Zeugen über einen Fahrzeugbrand informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Ford bereits in Vollbrand und wurde durch die anwesende Feuerwehr Nagold gelöscht. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ein direkt vor dem Ford abgestellter Opel ebenfalls beschädigt. Ein in unmittelbarer Nähe des Brands befindlicher Holzzaun geriet ebenfalls in Mitleidenschaft. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach derzeitigem Stand auf etwa 12.500 Euro.

Da eine vorsätzliche Brandlegung nicht auszuschließen ist, bittet die Polizei um Hinweise an das Polizeirevier Nagold unter 07452 93050.

Simone Unger, Pressestelle

