POL-Pforzheim: (CW) Dornstetten - 48-Jähriger bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

Nagold (ots)

Zu einem Arbeitsunfall kam es am Montagabend beim Rangieren von zusammengebündelten Aluminium-Stangen in einer Firma im Industriegebiet von Dornstetten.

Nach bisherigem Sachstand bediente der Mann, gegen 20:45 Uhr, per Funkfernbedienung einen Schwerlastkran, an welchem zusammengebundene Aluminium-Stangen mit einem Gesamtgewicht von etwa 1,5 Tonnen hingen. Aus noch unbekannter Ursache lösten sich die Bunde und fielen hinunter. Hierbei trafen sie den Mann am Kopf, welcher schwerstverletzt teilweise darunter begraben wurde. Der 48-Jährige konnte von Kollegen geborgen werden. Er kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Das Kriminalkommissariat Freudenstadt hat die Ermittlungen übernommen.

