Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Motorradfahrer gestürzt: schwer verletzt

Bad Liebenzell (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer auf der Landesstraße 343 bei Bad Liebenzell.

Der 32-Jährige Lenker einer Suzuki war gegen 14:30 Uhr auf der Landesstraße von Bad Liebenzell kommend in Richtung Unterhaugstett unterwegs. Nachdem er mehrere Pkw überholt und wieder eingeschert hatte, stürzte er auf der kurvigen Strecke und prallte gegen die Leitplanke der Gegenfahrbahn. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt und daher mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Strecke war während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst an der Unfallstelle im Einsatz. Der Sachschaden wird mit etwa 5.300 Euro beziffert.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell