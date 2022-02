Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Ebhausen - Brand in Wohnhaus rechtzeitig gelöscht

Ebhausen (ots)

Ein Brand in einem Wohnhaus am Freitagmorgen in Ebhausen-Rotfelden ist rechtzeitig entdeckt und gelöscht worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gerieten offenbar die neben einem brennenden Kaminofen befindlichen Heizpellets am Freitagmorgen kurz vor 8 Uhr in einem Wohnhaus im Lerchenweg in Brand. Durch den im Obergeschoß anwesenden Bewohner konnte die starke Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr verständigt werden. Durch die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren Ebhausen und Wildberg wurde der Brand gelöscht, bevor er sich weiter ausbreiten konnte. Verletzt wurde bei dem Brandgeschehen niemand. Im Gebäude entstand ein geschätzter Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Das Polizeirevier Nagold hat die Ermittlungen übernommen.

