Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Rotlicht missachtet: eine Person leicht verletzt

Pforzheim (ots)

Ein Leichtverletzter und etwa 60.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalles am Montagmittag in Brötzingen.

Gegen 12:30 Uhr befuhr ein Bus ohne Fahrgäste die Fritz-Ungerer-Straße stadteinwärts. Nach Stand der Ermittlungen fuhr der 51-jährige Busfahrer trotz Rotlicht in die Kreuzung mit der Büchenbronner Straße ein und es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision mit einem von rechts kommenden 67-jährigen Fahrer eines Mercedes-Benz. Durch den Zusammenstoß wurde der 67-Jährige leicht verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Die Brötzinger Brücke wurde zur Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. An der Unfallörtlichkeit waren neben Polizei auch Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

