Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Betrunken Leitplanke gestreift

Neubulach (ots)

Unter Alkoholeinwirkung ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Autofahrer auf der Kreisstraße 4304 bei Neubulach von der Fahrbahn abgekommen und hat die Leitplanke gestreift.

Der 24-jährige Opel-Fahrer befuhr am Sonntag, gegen 0:20 Uhr, die Kreisstraße 4304 in Richtung Neubulach. Offenbar infolge seiner alkoholischen Beeinflussung kam er zu Beginn einer Kurve von der Fahrbahn ab und streifte mit der Fahrzeugseite die dortige Leitplanke. Die durch einen Zeugen verständigten Polizeibeamten stellten bei dem 24-Jährigen vor Ort Alkoholgeruch fest. Ein deshalb durchgeführter Alkoholvortest ergab knapp 1,2 Promille. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben und seinen Führerschein haben die Polizeibeamten einbehalten. Ob an der Leitplanke ein Schaden entstand ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Den 24-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell