POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Rote Ampeln und Geschwindigkeitsbegrenzungen missachtet bei Flucht vor der Polizei

Der Fahrer eines roten Ford Transit hat bei seiner Flucht vor der Polizei am Sonntagmorgen in der Ost- und Nordstadt in Pforzheim rote Ampeln missachtet und möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Der 23-jährige Ford-Fahrer sollte am Sonntag, gegen 10:45 Uhr, von einer Streife des Polizeireviers Pforzheim-Nord in der Dammstraße kontrolliert werden. Nachdem er auf entsprechende Anhaltezeichen der Einsatzkräfte nicht reagierte, erhöhte er sogar seine gefahrene Geschwindigkeit. Die Beamten verfolgten den Verdächtigen mit eingeschaltetem Blaulicht und Signalhorn. Der Fahrer setzte jedoch seine Flucht fort. Die Verfolgung zog sich von der Oststadt in die Nordstadt, wobei der Flüchtige zum Teil den gegnerischen Fahrstreifen befuhr, rote Ampeln missachtete und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr. An der Kreuzung Hohenzollernstraße / Anshelmstraße kam es durch den Flüchtenden möglicherweise zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Den Beamten gelang es im weiteren Verlauf schließlich den 23-jährigen gegen 11:00 Uhr vorläufig festzunehmen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Verdächtige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen zu der Verfolgungsfahrt, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Ford-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

