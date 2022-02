Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - mehrere Fahrzeuge beschädigt

Knittlingen (ots)

Am frühen Samstagmorgen hinterließ ein 24-Jähriger Pkw-Lenker hohen Sachschaden an mehreren Fahrzeugen sowie an einer Hauswand. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich, wobei die genaue Schadenshöhe noch Gegenstand der Ermittlungen ist.

Gegen 4:15 Uhr befuhr der 24-Jährige mit seinem Audi die Hauptstraße von Großvillars kommend in Richtung Stadtmitte Knittlingen. Nach den ersten Erkenntnissen kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve, kurz vor der Einmündung zur Beethovenstraße, von der Fahrbahn ab. In der Folge überfuhr er die dortige Verkehrsinsel und kollidierte letztlich mit einem Smart. Dieser war vor einem Anwesen in der Beethovenstraße geparkt worden. Durch den Aufprall wurde der Smart auf drei weitere Fahrzeuge geschoben und letztlich gegen eine Hauswand gedrückt.

Der Audi-Fahrer war zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 1,0 Promille. Erste Ermittlungen weisen weiterhin auf den Einfluss von Betäubungsmitteln hin. Der 24-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und darf bis auf weiteres kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug mehr führen. Der Audi erlitt Totalschaden und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden am Smart und einem weiteren beschädigten Renault wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

