POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Betrunken Unfall verursacht und weitergefahren

Schömberg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro hat am frühen Samstagmorgen eine 35-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall verursacht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Polizeireviers Calw befuhr die 35-Jährige gegen 02:10 Uhr die Landesstraße 343 von Bad Liebenzell kommend in Richtung Lindenstraße. Hierbei kam sie im dortigen Kreisverkehrs, vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung und zu Hoher Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dortige Straßenlaterne. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, fuhr die Frau weiter. Ein Zeuge wurde aufgrund der Fahrweise auf das Fahrzeug aufmerksam und verständigte daraufhin die Polizei. Auf einem Parkplatz in der Salmbacher Straße, in Langenbrand, konnte die Polizei die Fahrerin in ihrem beschädigten Audi feststellen und kontrollieren. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über zwei Promille. In einem Krankenhaus musste die Frau eine Blutprobe sowie Führerschein abgeben und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

