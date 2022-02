Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Unter Alkoholeinfluss von Fahrbahn abgekommen

Wildberg (ots)

Am Samstagabend ist ein 63-jähriger Mann mit seinem Auto alkoholisiert im Bereich Wildberg unterwegs gewesen und hierbei verunfallt.

Der Fahrer eines Toyota befuhr die Landesstraße 358 von Sulz am Neckar kommend in Richtung Landesstraße 357. An der dortigen Einmündung überfuhr er eine Verkehrsinsel, beschädigte ein Verkehrszeichen und kam mit seinem Pkw im Graben zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch beim 63-Jährigen wahrgenommen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholvortest ergab bei dem Mann einen Wert von etwa 1,8 Promille. Dem Fahrzeugführer musste daraufhin zwecks Beweissicherung von einem Arzt eine Blutprobe entnommen werden. Der Führerschein des Toyota-Fahrers wurde einbehalten und er hat nun mit einer Strafanzeige zu rechnen. Das verunfallte Auto musste angeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 5.200 Euro.

Michael Wenz, Pressestelle

