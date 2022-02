Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Betrunken mit dem Auto unterwegs

Neuenbürg (ots)

Ein 59-jähriger VW-Fahrer war am Samstagnachmittag auf der Wildbader Straße betrunken mit seinem Auto unterwegs. Gegen 16:20 Uhr fiel den Beamten im Zuge einer Personen- und Fahrzeugkontrolle Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers auf. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von etwa 1,24 Promille. Daraufhin musste er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

