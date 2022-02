Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Fahrzeugbrand auf der Autobahn

BAB 8, Gemarkung Remchingen/Enzkreis (ots)

Ein technischer Defekt war vermutlich die Ursache eines Fahrzeugbrandes am Sonntagabend, auf der Autobahn. Gegen 22.30 Uhr fuhr ein 19jähriger mit seinem VW-Amarok auf der BAB 81 in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West kam es während der Fahrt plötzlich zu einer Rauchentwicklung im Motorraum des Wagens. Dem 19jährigen gelang es noch, den Pick-Up auf dem Standstreifen abzustellen und das Fahrzeug unverletzt zu verlassen. In der Folge geriet der Wagen in Vollbrand. Die Feuerwehr Remchingen, die mit zwei Fahrzeugen und neun Mann vor Ort war, löschte den Brand. An dem völlig ausgebrannten Amarok entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Während der Lösch- und Aufräumarbeiten waren der rechte und der mittlere Fahrstreifen der gesperrt. Zu Behinderungen kam es aber nicht.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

