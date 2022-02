Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Alkoholfahrt

Pforzheim (ots)

Unter Alkohol war am frühen Sonntagmorgen ein 41-jähriger Fahrer eines Pkw Toyota unterwegs. Eine Streife des Polizeireviers Pforzheim-Nord unterzog den Fahrer um 04.06 Uhr in der Heinrich-Wieland-Allee einer Verkehrskontrolle. Die Beamten stellten bei dem Fahrer neben Alkoholgeruch massive Ausfallerscheinungen fest. Ein am Kontrollort durchgeführter Alkoholtest ergab, dass der Fahrer erheblich unter Alkohol stand. Bei dem 41-jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell