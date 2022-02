Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Polizei bittet um Hinweise nach Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Nachmeldung zur Mitteilung vom 11.02.2022, 14:39 Uhr

Calw (ots)

Der mit erster Meldung mitgeteilte Unfallhergang bedarf laut derzeitigen Erkenntnissen der Korrektur. Demnach stellt sich der bislang bekannte Sachverhalt wie folgt dar:

Bei den Ermittlungen zu einer Unfallflucht am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 296 bittet das Polizeirevier Calw um Zeugenhinweise.

Auf der Bundesstraße 296 zwischen Deckenpfronn und Stammheim kam es gegen 07:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Auslöser war offenbar ein rücksichtsloses Überholmanöver einer bislang unbekannten Fahrerin eines dunklen Klein- beziehungsweise Mittelklassewagens mit Böblinger Kennzeichen. Eine Autofahrerin, die entgegengesetzt in Richtung Deckenpfronn fuhr, musste wegen der Unbekannten eine Vollbremsung einleiten, weshalb zwei nachfolgende Autos auffuhren. Außerdem kam es zu einem weiteren Folgeunfall, als ein Autofahrer von der Fahrbahn abkam, da er den verunfallten Fahrzeugen auszuweichen wollte. Die mutmaßliche Unfallverursacherin, die mit keinem der Fahrzeuge kollidierte, flüchtete in Fahrtrichtung Calw. Zuvor war sie anderen Verkehrsteilnehmern bereits durch ihre rücksichtslose Fahrweise aufgefallen.

Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise auf die gesuchte Fahrzeugführerin geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw, unter der Rufnummer 07051 161 3511, in Verbindung zu setzen.

Baran Güger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell