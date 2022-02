Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Teinach-Zavelstein - Leergut in großen Mengen entwendet: Zeugen gesucht

Bad Teinach-Zavelstein (ots)

Knapp 170 Kisten Leergut haben bislang unbekannte Täter im Laufe der Woche in Bad Teinach-Zavelstein entwendet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen überstiegen die Täter zwischen Montag und Freitagmorgen einen Zaun, um auf das Betriebsgelände eines Getränkeherstellers zu gelangen. Vom Gelände entwendeten die Unbekannten in mindestens zwei Tathandlungen knapp 170 Kisten Leergut im Gesamtwert von über 600 Euro. Mutmaßlich haben die Täter das Diebesgut in ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug verladen.

Das Polizeirevier Calw bittet deshalb Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Calw unter der Rufnummer 07051 161-3511 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

