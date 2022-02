Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Illegale Graffiti: Unbekannter besprüht Garage und Stromkasten - Zeugenaufruf

Calw (ots)

Schaden in noch unbekannter Höhe hat am Donnerstagnachmittag ein Graffiti-Sprüher in Calw-Wimberg verursacht.

Der bislang unbekannte Tatverdächtige besprühte gegen 15 Uhr im Bereich der Theodor-Seybold-Straße ein Garagentor über die komplette Breite mit grauer Farbe. Außerdem fiel wohl auch ein Stromkasten an der Kreuzung Georg-Dörtenbach-Weg dem Tatverdächtigen zum Opfer.

Der Unbekannte wird beschrieben als ein etwa 1,60 Meter großer, 15 bis 16 Jahre alter Jugendlicher mit schlanker Statur und europäischem Erscheinungsbild. Er soll mit einer dunklen Jacke mit Kapuze, einer dunklen Jeanshose sowie mit "Sneaker"-Schuhen bekleidet gewesen sein.

Das Polizeirevier Calw bittet Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer 07051 1613511 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell